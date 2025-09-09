◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ▽１次ラウンド日本−プエルトリコ（９日・沖縄セルラー那覇）開幕４連勝でスーパーラウンド進出を決めた侍ジャパン高校日本代表は９日午後６時３０分から、１次ラウンド５戦全勝を懸けてプエルトリコと対戦する。予告先発は今秋ドラフト候補で、最速１４６キロを誇るサウスポー・奥村頼人投手（横浜３年）と発表された。奥村頼は名門・横