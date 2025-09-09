本日9月9日（火）、『林修×小泉孝太郎の火曜サバイバル』が放送される。もしも“そのとき”が来たら…あなたは正しく動けるだろうか？『林修×小泉孝太郎の火曜サバイバル』は、実際に起きた出来事を題材に「衝撃映像」と「再現ドラマ」で九死に一生の状況から生き抜く術を学ぶ番組だ。クマ被害、豪雨、災害、火事…連日報じられているニュース。もう人ごとではないといえるこの緊急事態を生き抜くための術を各分野の専門家が解説