土俵の上で大きな泣き声が響きました。赤ちゃんの健康と健やかな成長を願う「泣き相撲」が新発田市の神社で行われました。境内に大きな泣き声が響きます。力士に抱えられ、泣き声を上げるのは生後半年から2歳半までの赤ちゃんたち。新発田市の諏訪神社で行われた恒例の「泣き相撲」です。四股名が刻まれた兜をかぶり、気合十分で土俵入りしますが…（赤ちゃん泣く）ことしは104人の赤ちゃんが参加。「泣く子は育つ」ということわざ