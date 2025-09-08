ヘアサロン「シマ（SHIMA）」の創業者 嶋義憲が、書籍「The Philosophy of SHIMA」を9月20日に発売する。PICKY ONLINE STOREで予約を受け付けている。 【画像をもっと見る】 嶋は1942年、北京生まれ。1963年に渡米先でカルフォルニア州美容師ライセンスを取得し、帰国後は山野美容専門学校で講師を務め、1971年に西荻窪でシマを創業した。以降、シマは吉祥寺、銀座、青山、原宿などに店舗を拡大し、現在では国内に10店舗、ロサ