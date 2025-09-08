英国発のライフスタイルブランド「マルベリー（Mulberry）」が、2000年代を象徴するアイコンバッグ「ロクサンヌ」を9月8日から復刻販売する。全国のマルベリー店舗と公式オンラインストアで取り扱い、価格帯は5万3000〜23万8700円。 【画像をもっと見る】 ロクサンヌは、パンキッシュな金具やベルトのデザインが特徴。2004年の誕生以来、ケイト・モス（Kate Moss）やメアリー＝ケイト・オルセン（Mary-Kate Olsen）など多くの