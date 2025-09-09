9日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は8385枚だった。うちプットの出来高が5341枚と、コールの3044枚を上回った。プットの出来高トップは4万2000円の507枚（20円安17円）。コールの出来高トップは4万5000円の681枚（27円高89円）だった。 コールプット 出来高