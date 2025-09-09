9日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1505枚だった。うちプットの出来高が816枚と、コールの689枚を上回った。プットの出来高トップは4万2250円の87枚（50円安540円）。コールの出来高トップは4万8000円の149枚（13円高85円）だった。 コールプット 出来高