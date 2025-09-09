スピードスケート女子で2018年平昌冬季五輪金メダリストの高木菜那さん（33）が8日に放送された日本テレビ「世界まる見え！テレビ特捜部」（後8・00）に出演。1歳の時に“命が助かった”出来事を振り返った。今回は「生き残れるかSP」と題して放送された。「命が助かった・危なかった経験」について聞かれ「私、3人兄妹なんですけど…」と切り出した。続けて「まだ妹が生まれていない時、1歳ぐらいの時に、キャンプに行こう