天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、初めての新潟県への訪問を終えられました。8日午後、愛子さまは新潟・長岡市の山古志地域を訪問されました。旧山古志村は2004年の中越地震で壊滅的な被害を受け全村避難を経験していて、愛子さまは発生直後の状況や証言を紹介するパネルを見つめ、「避難所の環境は？」などと質問を重ねられました。続いて被災経験を語り継ぐ人たちと懇談し、郷土料理を提供する食堂を立ち上げ愛子さまの昼食を