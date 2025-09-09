2年ぶり7回目のリーグ優勝を決めた阪神は7日、ビールかけで、藤川球児監督が思いを語りました。まず、ビールかけのあいさつで藤川監督は、「2年前、みんなが優勝したときテレビをみていました。すばらしい優勝と岡田彰布顧問とみんなが戦った姿で素晴らしい景色だなと思って、まさか自分がここに立っていると思わなかったです」と率直な思いを口にします。続けて「2年前にテレビで見ていて前監督のすばらしいお言葉がありました。