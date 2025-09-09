夏帆と竹内涼真がダブル主演を務める10月7日スタートのドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系／毎週火曜22時）より、タイトルのインパクトをそのままに2人のキャラクターを表現したポスタービジュアルが解禁。さらに、竹内演じる勝男の両親役として菅原大吉と池津祥子の出演が発表された。【写真】“勝男”竹内涼真の両親は竹内涼真＆池津祥子！恋人のために手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”な彼女を演じて