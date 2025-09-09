のんが主演する9月29日配信スタートのABEMAオリジナルドラマ『MISS KING／ミス・キング』より、本予告映像と本ポスタービジュアルが解禁。また、メインキャストとして奥貫薫、森愁斗、鳴海唯、西岡徳馬、山口紗弥加の出演も明らかになった。【動画】こんなのん見たことない！ドラマ『MISS KING／ミス・キング』本予告映像本作は、天才棋士の父に人生を奪われた主人公・国見飛鳥が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっす