磯村勇斗が主演、堀田真由、稲垣吾郎が共演するドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第9話が8日に放送され、ラストで急展開を迎えると、ネット上では「わーこれは…重いね…」「感情の落差がヤバい」などの声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】健治（磯村勇斗）に連絡先を手渡す珠々（堀田真由）1日目の文化祭が終わった天文