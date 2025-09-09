トリンドル玲奈が主演するドラマ『レプリカ 元妻の復讐』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）の第10話が8日に放送され、すみれ（トリンドル）が捨て身の復讐を敢行すると、ネット上には「怖すぎるタイトル回収…」「すごい展開」「めっちゃ鳥肌」といった声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】金城（古屋呂敏）がすみれ（トリンドル玲奈）の正体に気づく金城（古屋呂敏）は、自ら