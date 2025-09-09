日常の中で、突然の出会いが自分の行動や考え方を変えることがあります。その日、車を降りた筆者の前に現れた見知らぬ高齢女性。迷子のようなので近所の交番まで送り届けることに……。 突然の「車に乗せて」 家のガレージで車を降りた瞬間、突然知らない高齢女性に話しかけられました。「悪いけど、乗せてくれない？」 驚きつつ「どうしましたか？」と尋ねると、「家に帰りたいの。A町の家」と言われました。「誰と来