関東大学ラグビーは１３日に開幕する。昨季対抗戦王者の早大はフッカー清水健伸（３年）が８日、取材に応じ「全勝で優勝」と、２連覇と日本一を誓った。Ｕ２３日本代表では主将を務め、日本のエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（６５、ＨＣ）もうなるリーダーシップを発揮。「チームの柱になりたい」と言う３年生が早大の６季ぶり日本一へ原動力となる。（取材・構成＝大谷翔太）風格漂わせ、清水はたぎる思いを口にした。