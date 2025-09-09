◆第７９回セントライト記念・Ｇ２（９月１５日、中山競馬場・芝２２００メートル）牡牝の３冠最終戦へ向けたトライアルで、春のクラシックホース２頭が始動の時を迎える。第７９回セントライト記念・Ｇ２（１５日、中山＝３着まで菊花賞優先出走権）には皐月賞馬のミュージアムマイルが秋の盾を見据えて参戦する。皐月賞馬のミュージアムマイルが復帰する。戸崎との新コンビで臨む３か月半ぶりの実戦へ、着々と態勢を整えてい