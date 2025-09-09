米大リーグが８日（日本時間９日）、先週（１日から７日）の週間ＭＶＰを発表。ア・リーグはエンゼルスのＪ・アデル外野手、ナ・リーグはロッキーズのＨ・グッドマン捕手が選ばれた。ともに初選出。打率４割７厘、５本塁打１２打点、長打率１・０００を記録した。グッドマンは打率４割７分６厘で３本塁打１０打点。こちらも長打率１・０００と猛打をふるった。２９本塁打は捕手の球団新記録となった。グッドマンを擁するロッ