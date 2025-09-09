〈「プーチンはトランプを褒めまくっている」大統領になれば1日で戦争を終わらせると言っていたが、本当は…トランプによるウクライナ停戦交渉の“真の意図”〉から続く2022年2月24日、ロシア軍がウクライナ各地への一斉攻撃を開始した。2014年のクリミア侵攻からずっと続いていた戦闘が、一気に全面戦争へとエスカレートした瞬間であった。果たして、プーチンの命令によるロシア軍の侵攻を事前に予測することは可能だったのであ