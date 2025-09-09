通勤時にはバックパック、ビジネスシーンではフォーマルな印象のブリーフバッグになる、そんな2WAYで活躍するアイテムがIncaseよりリリースされました。「Tracks Two-Way Brief（トラックス ツーウェイ ブリーフ）」（3万5200円）です。無駄なく必要なものをしっかり入れられる収納性と縦・横どちらからでも荷物を出し入れしやすい構造で使い勝手抜群。Apple社公式パートナーの歴史もあるIncaseだけにノートPCやタブレットなどのデ