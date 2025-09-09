【ニューヨーク共同】週明け8日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前週末比114.09ドル高の4万5514.95ドルで取引を終えた。米連邦準備制度理事会（FRB）が9月に大幅利下げに踏み切るとの期待もあり、買い注文が優勢だった。前週発表された8月の米雇用統計が低調で、米景気悪化への懸念を背景に利下げ観測が高まっている。ただ米消費者物価指数（CPI）の発表を11日に控え、当面の利益を確定するための売りが