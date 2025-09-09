中谷防衛相は日本の防衛相として10年ぶりに韓国を訪問し、安圭伯（アン・ギュベク）国防相との会談で安全保障協力を推進することを確認しました。8日にソウルで会談した中谷防衛相と安国防相は、北朝鮮による核・ミサイルの脅威に対し、ミサイル警戒データのリアルタイムでの共有など、連携した対応を続けることで一致しました。また、AIや無人システム、宇宙など、先端分野でも協力の可能性を模索していくことで合意しました。中