なぜ愛犬はブラッシングを嫌がるの？考えられる可能性を見極めよう 愛犬がブラッシングを嫌がる最大の理由は「不快感」や「痛み」です。 硬いブラシが毛を引っ張ったり、毛玉を無理に梳かしたりすると、犬はストレスを感じてしまいます。 飼い主さんが「これくらい我慢できるはず」と無理に続けると、ブラッシング＝嫌な時間と学習してしまい、ますます嫌がる悪循環に。 愛犬の気持ちを理解し、ブラッシングを心地よい体験に