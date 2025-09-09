春先から打ち続け、ブレずに成績を残し続けた佐藤(C)Getty Images9月7日に本拠地・甲子園で行われた広島戦に阪神は2-0で完勝。「1」としていた優勝マジックを自力で減らし、球団創設90周年の節目の年にタイトル奪還を果たした。【動画】歴史的な強さだった！感動の阪神優勝の瞬間をチェック今年の阪神は強かった。本当に強かった。それは何よりも数字が物語る。2位の巨人と17ゲーム差をつけて、貯金はなんと33。2位以下が勝率5