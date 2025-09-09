きょうも厳しい暑さと天気の急変に注意が必要です。西日本や東日本では、35℃以上の猛暑日となる所があるでしょう。また、広い範囲で大気の状態が不安定となり、晴れ間の出る所でも急な強い雨や雷雨が起こりやすくなりそうです。本州付近に停滞する前線に向かって湿った空気が流れ込むため、雷雲が発達しやすくなるでしょう。午前中は晴れ間の出る所が多くなりますが、東北南部や北海道の北部では雨の降る所がありそうです。日本海