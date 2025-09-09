◆第７６回チャレンジＣ・Ｇ３（９月１３日、阪神競馬場・芝２０００メートル）良血に目覚めの時が来た。第７６回チャレンジＣ・Ｇ３（１３日、阪神）で重賞初制覇を目指すグランヴィノスは名牝ハルーワスウィートを母に持つキタサンブラック産駒。兄姉にはヴィルシーナ、シュヴァルグラン、ヴィブロスと３頭のＧ１ホースがいる。「この血統らしく、着実に力をつけている」と友道調教師は現状を冷静に分析する。前走の関ケ原Ｓ