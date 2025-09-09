私は企業の管理職トレーニングを10年以上手掛けてきました。管理職とひとくくりにしても、なりたてほやほやの若手リーダーから老舗企業のベテラン経営者まで様々です。令和になっても未だに「ワンマン社長」は存在します。しかし、「ワンマン社長」そのものがいけないのでしょうか？「ワンマン社長」と言われた2人の話を元に、2回にわたって、これからのリーダー像について考えてみましょう。あるワンマン社長の「ズレた価値観」