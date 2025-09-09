突然ですが、「WC」が何の略か知っていますか？街中でよく見かけますよね！わかりますか？気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Water Closet トイレ」でした！19世紀のイギリスで使われ始めた言葉で、「水洗式の小部屋」が直訳です。ここから、日本ではトイレ全般を表す記号として定着しました。ワールドカップではありませんよ！次回の難解略語もお楽しみに！【難解略語】「PDCA」の正式名称分かりますか？知らない