解散も辞さない構えで続投に意欲を見せてきた石破茂首相が退陣を表明した。事実上のリコールとなる自民党総裁選の前倒しが決まりそうな情勢の中でのギリギリの辞任表明。最後に引導を渡したのは、盟友関係にあると言われてきた小泉進次郎農水大臣だった。＊＊＊【写真を見る】このところ追い詰められ日に日に「脂ギッシュになっていった」石破氏の顔顔が脂ぎっていく一方だった「久しぶりに総理のスッキリした顔を見ました。1