警視庁は9月3日、麻薬取締法違反の容疑で俳優の清水尋也（ひろや）容疑者（26）を逮捕した。当初は今年7月10日頃に大麻を所持していたという容疑だったが、家宅捜索で乾燥大麻が見つかったことで、同日の夕方に再逮捕された。清水容疑者は20歳の頃に短期留学した米ロサンゼルスでのパーティーで大麻を知ったという。