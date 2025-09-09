昨今、漫画家の原稿、アニメのセル画は貴重な文化財であり、美術品である――という評価を耳にするようになった。しかし、実態はというと、そういった品物の保存体制は充分にできあがっておらず、漫画やアニメの関係者ほど無頓着だったりするのである。ある古紙回収の業者が、筆者に語った言葉は衝撃的だった。【取材・文＝山内貴範】【写真】「全ての漫画家の原画を保存したい」過去、デイリー新潮で訴えた漫画界の巨匠・里中満