フランスの議会下院にあたる国民議会で8日、内閣の信任投票が行われ、反対多数で不信任となりました。内閣総辞職となります。フランスのバイル首相は8日、2026年度の緊縮予算案の支持を求めて、国民議会で内閣の信任投票を行いました。投票では、極右の「国民連合」や急進左派の「不服従のフランス」などが反対票を投じ、反対多数で否決されました。内閣は総辞職する見通しで、近く新首相が任命されます。フランスでは去年12月にも