逆転ＣＳ諦めん！広島・坂倉将吾捕手（２７）が８日、残り１８試合での巻き返しを誓った。９月は１勝５敗と苦しいスタートとなった中、「主力と言われている選手がもうひと踏ん張りしないと」ときっぱり。若いチームにとっては短期決戦を戦う経験も大きな財産になると前を向き、扇の要が先頭に立つ。サングラス越しの表情に坂倉の強い思いがにじんでいた。９月に入り、チームは１勝５敗と苦しい戦いが続く。それでも、発する言