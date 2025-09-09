日本ハム・清宮幸太郎野手が“鷹撃ち”に意気込んだ。今季残り３試合としている首位・ソフトバンクとは４ゲーム差。９日には本拠地で直接対決を控えており「少ない直接対決なので、しっかり勝ちたいです」とやる気をにじませた。７日のオリックス戦では１０号ソロを放ち４年連続２桁本塁打。バットで勝利に貢献する。