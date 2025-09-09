8日に沖縄・那覇市のホテルで46歳の父親を刃物で刺したとして、警察は殺人未遂の疑いで20歳の息子を逮捕しました。父親は病院に搬送後、まもなく死亡が確認されました。8日午後5時前、那覇市牧志の国際通りに面するホテルの8階で「40代の男性が包丁で刺された」と従業員から119番通報がありました。男性は室内で首や顔などを複数回にわたって刺されていて、病院へ搬送後まもなく死亡が確認されました。亡くなったのは大分県から訪