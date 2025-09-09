ＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」でヒロインの同僚役を好演した俳優の鳴海唯（２７）が、ＡＢＥＭＡドラマ「ＭＩＳＳＫＩＮＧ／ミス・キング」（２９日スタート。月曜、後８・００）に出演することが８日、分かった。のん（３２）演じる主人公のライバルとして火花を散らす。父への復讐（ふくしゅう）を果たすため、初の女性棋士を目指すヒロイン・飛鳥の生きざまを描く作品。鳴海はアイドル的存在の女流棋士・早見役で