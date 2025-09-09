8日未明、大分県日田市でも皆既月食が観測された。午前1時半ごろに一部が欠ける部分食が始まった後、同2時半ごろ皆既食となり、赤黒く染まった満月が夜空に浮かんだ。その後、空は雲で覆われ、雲が通り過ぎるとかすかに時折見える程度。つかの間の天体ショーだった。皆既食が終わった同4時過ぎ、周囲は霧に覆われた。（菊地俊哉）