大分県日田市の写真愛好家グループ日田写団光風（森秀輔会長）は、会員15人の作品を紹介する写真展を日田市三本松のパトリア日田ギャラリーで開いている。風景や人物、鳥、花といったそれぞれがこだわるテーマの41点を展示している。11日まで。入場無料。今年で25回目。40〜90代の会員が歩き回るなどしつつ、三隈川で戯れる鳥や日田市大山町の梅の木、JR日田駅で一日駅長を務める子どもの姿、由布岳といった地元の風景をはじめ