収穫期を迎えた特産の荒尾梨ブランド「ことのみ」をPRしようと、熊本県荒尾市は6日、同市の商業施設「ゆめタウンシティモール」で試食会を開いた。同店などで贈呈用の箱詰めを中心に販売も始まった。ことのみは、同市が炭鉱で栄えた時代、古里に荒尾梨を送る労働者が多かったことから、「人を思う言葉を宿す実」という意味を込め、3年前にブランド化した。果汁が多く、さっぱりした甘さが特徴の品種「あきづき」の中から大玉を