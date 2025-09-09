民謡の歌い手で、大人に加えて子どもにも指導する大分県日田市の吉冨今日子さん（49）が、民謡愛好家の全国組織の一つ、日本郷土民謡協会（本部・東京）の功労章を受けた。協会と民謡界の発展に貢献したことが認められた。日田市内で記念祝賀会があり、地元や九州各地から駆けつけた約160人の関係者が受章を祝った。吉冨さんは9歳で民謡を始め、歌い手として日向木挽唄全国大会（宮崎県）など全国各地のコンクールで優勝。10年