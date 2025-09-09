石破茂首相の退陣表明から一夜明けた8日、長崎県政界では与党関係者が「自民党の分裂回避のための判断」と理解を示す一方、野党からは党内政局の末の退陣劇を「国民不在」と批判する声が上がった。九州新幹線西九州（長崎）ルートの整備を「国の責任」と言及した首相が退くことによる議論停滞を懸念する意見もあった。同日開会の県議会本会議を終え、記者団の取材に応じた大石賢吾知事は、首相の地方創生への取り組みや米国の