2020年7月の熊本豪雨を受けて、国が球磨川の支流・川辺川（熊本県相良村）に計画する国内最大の流水型ダム建設を巡り、国土交通省は5、6の両日、土地収用法に基づく事業認定手続きに伴う公聴会を人吉市で開いた。2日間で計28組の公述人が登壇。市民団体や川漁師ら22組が、事業に反対する意見を陳述。流域首長や地元選出の県議、河川工学が専門の大学教授ら6組が賛成意見を述べた。事業認定手続きに伴う公聴会は、今回が初めて