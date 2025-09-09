離島の主な交通手段である高速旅客船の事故に備えた訓練が5日、長崎県対馬市の厳原港であった。対馬海上保安部や市消防本部、県対馬病院、高速船を運航する九州郵船（福岡市）など官民8機関から約80人が参加して救助の手順を確認した。博多港と壱岐・対馬を結ぶ高速船「ヴィーナス2」が、海洋生物らしきものと衝突して航行不能となり、乗客乗員に負傷者が出たとの想定で行われた。訓練では、沖合で自力航行ができなくなった