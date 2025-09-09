長崎県議会の9月定例会が8日開会し、11億6964万円を増額する本年度一般会計補正予算案など15議案を上程した。大石賢吾知事は提案理由の説明の中で、韓国の格安航空会社（LCC）エアプサンによる長崎−釜山線の臨時便の運航が決まったことを明らかにした。補正予算案には、果物や野菜に産卵して食害をもたらす害虫「ミカンコミバエ」の駆除費用に2億4千万円を計上。東京都にあるアンテナショップ「日本橋長崎館」のリニューア