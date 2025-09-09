佐賀県鳥栖市立図書館に新しい移動図書館車「とりこさん号」が登場し、巡回が始まった。絵本作家ヨシタケシンスケさんのイラストをあしらった黄色い軽トラックで、市立小中学校12校を月1回のペースで訪問し、本を貸し出す。市の図書館車は2台目で、ヨシタケさん仕様車の導入は九州で2例目。昨年11月に県PTA連合会から720万円の寄付を受け、市教育委員会と鳥栖地区小中学校PTA連合会で活用法を協議し、購入を決めた。車の名前は