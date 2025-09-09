佐賀県鳥栖市の祭りの風景を活写する「鳥栖のまつり写真コンテスト2025」（鳥栖商工会議所主催、西日本新聞社など後援）の表彰式が5日、市立図書館であり、最優秀賞の福田明子さん（45）＝福岡県小郡市＝ら受賞者に表彰状などが贈られた。最優秀賞に次ぐ優秀賞に選ばれた多久市の山田力さん（65）の作品「華麗な獅子舞」は、鳥栖市指定重要無形民俗文化財「村田浮立」が題材。色鮮やかな衣装の子どもに操られるように舞う2頭の