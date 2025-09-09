救急車の適正利用について考える市民公開講座が20日午後2時から、福岡市南区の九州大大橋キャンパスで開かれる。学生や一般の参加者を募集中で、オンラインでの参加も可能。高齢化が進み、医療資源に限りがある中、救急車の利用について大学や市民が一緒に考え、課題解決を目指そうと同大が主催。講座では同大の学生が福岡市の救急車出動データを分析して報告し、参加者がグループに分かれて対話し、行政への提言を検討する予