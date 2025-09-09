専制主義的な国家が結びつきを強め、戦後の国際秩序が揺らぐことがあってはならない。日本や米欧が中心となって、自由や民主主義を堅持する動きを強めたい。中国が「抗日戦争と世界反ファシズム戦争勝利80周年」の記念行事と軍事パレードを北京市中心部で行った。世界が注目したのは、習近平国家主席の両脇にロシアのプーチン大統領、北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記が並んだ場面である。中ロ朝の首脳が