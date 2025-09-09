札幌市中央区の中島公園周辺に建設される、大規模な国際会議などができる施設「ＭＩＣＥ」の完成イメージ図が公開されました。開業は２０３３年度を見込んでいます。２０３３年度の開業を見込む、大規模な国際会議などができる施設「ＭＩＣＥ」。札幌市白石区にあるコンベンションセンターは３０００人程度の受け入れでしたが、新たな施設では最大５０００人程度が受け入れ可能になる見込みです。 建設予定地は、２