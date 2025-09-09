北海道・根室警察署は2025年9月8日、根室市に住む水産加工員の男（30）を現行犯逮捕したと発表しました。男は8日午後9時半ごろ、根室市穂香にある職場の水産加工会社から生うに20箱（時価16万円相当）を盗んだ疑いが持たれています。8日午後10時半ごろ、「会社の加工員が生うにを盗んだので確保した」と水産加工会社の社長から警察に通報がありました。警察によりますと、男が生うにを盗むところを社長が見ていたということです。